Naka-red alert ang Quezon City ngayong nakataas ang Typhoon Signal No. 4 sa lungsod dahil sa Bagyong Karding. Nagsasagawa na ng puwersahang paglikas sa mga tinatawag na high-risk areas. Pero maaga pa lang, may mga boluntaryo na ring sumilong sa evacuation center. Tiniyak naman ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at Meralco na handa sila sa pananalasa ng bagyo. Nagpa-Patrol, Anjo Bagaoisan. TV Patrol, Linggo, 25 Setyembre 2022