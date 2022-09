Pulong nina Biden at Marcos, may magandang bunga: eksperto

Watch more News on iWantTFC

Pinuri ng ilang senador ang naging pulong nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden. Naniniwala rin ang ilang eksperto na may positibong epekto ang pag-uusap ng dalawang lider sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Sabado, 24 Setyembre 2022.