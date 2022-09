Watch more News on iWantTFC

Wala umanong alitan sa teritoryo ang Pilipinas at China pero iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang China ang umaangkin sa pag-aari ng Pilipinas. Inilatag din niya ang misyon at posisyon ng kaniyang administrasyon sa pagbangon ng ekonomiya at war on drugs. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Sabado, 24 Setyembre 2022.