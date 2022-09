Watch more News on iWantTFC

Huling araw na ng educational payout ng Department of Social Welfare and Development. Naging maayos naman ang pamimigay ng ayuda pero may ilan pa rin na nagbabakasakali kahit walang text confirmation mula sa ahensiya. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Sabado, 24 Setyembre 2022.