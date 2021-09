Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagiging patok na muli ang mga pagkaing karaniwang nakikita tuwing papalapit ang Pasko tulad ng puto bumbong at bibingka.

Kaliwa’t-kanang nagsusulputan na ang mga estante ng mga nagbebenta ng bibingka at puto bumbong, partikular sa Baltazar Street sa Barangay Layunan sa Binangonan, Rizal.

Ibinebenta ang mga kakanin P25 kada piraso at pinipilahan naman ng mga residente doon.

Ayon sa tindera, umaabot ng hanggang P800 ang kaniyang kita kada araw.

Sa kabilang kanto naman dinarayo ang tindahan na nagbebenta ng special bibingka.

Sa halagang P30, may itlog na pula at keso na ang bibingka at may libreng tsaa pa para sa mga kustomer.

Ikinababahala ng mga tindera na baka walang maganap na pisikal na pagdiriwang ng Simbang Gabi kaya Agosto pa lamang ay nagsimula na silang magbenta para kahit papaano ay kumita.



- TeleRadyo 24 Setyembre 2021