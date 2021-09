Watch more on iWantTFC

Maaari nang mag-ehersisyo sa labas ng bahay ang mga menor de edad at mga senior citizen pati na ang mga buntis at may comorbidity sa ilalim ng NCR Alert Level 4, base sa inamiyendahang probisyon ng bagong protocols para tugunan ang pandemya. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Biyernes, 24 Setyembre 2021.