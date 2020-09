Mga kolorum at overloading na bus, hinuli sa Roxas Boulevard

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hinuli ng mga myembro ng Inter-Agency Council for Traffic (IACT) sa Parañaque City ang mga drayber ng kolorum na PUV at mga bus na sobra-sobra ang isinasakay na pasahero.

Inikutan ulit ng specials operations team ng IACT Huwebes ng umaga ang Roxas Boulevard para makasiguro na wala na ring bus na galing Cavite na lumalagpas sa PITX.

Isang bus na may rutang PITX Trece Martires, Cavite ang nasampolan at na-impound dahil out of line naman.

Bukod sa tamang distansiya ng mga sakay nito, nais tiyakin ng IACT na walang bumibiyaheng kolorum na PUV.

Simula Miyerkoles ay may nahuhuli na ang IACT na mga bus na kung minsan ay nakatayo pa ang mga pasahero.

-- TeleRadyo, 24 Setyember 2020