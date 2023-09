Watch more on iWantTFC

Piniling iwan ng ilang teacher, civil servant at iba pang mga professional ang kanilang mga pamilya at buhay sa bayan para manirahan sa bundok sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, sa Socorro, Surigao del Norte. Iginigit nila na hindi sila pinagsasamantalahang at tanggap nila ang mga regulasyon sa komunidad. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Sabado, 23 Setyembre 2023.