MAYNILA—Bubuksan ng Ospital ng Imus ang outpatient services at scheduled operations nito sa Lunes kung hindi madadagdagan ang COVID-19 cases dito, ayon sa isang opisyal nitong Huwebes.

Nasa 38 virus patients ang naka-admit sa ospital, habang okupado ang 80 porsyento ng intensive care unit nito, ayon kay chief of clinics Dr. Jennifer Roamar.

"Napansin po namin wala na pong pasyente sa parking lot unlike before. Ang emergency room atsaka ang aming ward puno pa rin lagi," pahayag ni Roamar sa ABS-CBN Teleradyo.

"Sa Monday po ibabalik na ang outpatient service at scheduled operation, wag na lang po sana madagdagan ang positive [cases]."

Nakabalik na rin ang 75 porsyento ng 34 health workers na nagpositibo sa COVID-19, dagdag niya.

May 6 na bagong kaso ng coronavirus sa medical staff at 4 dito ay naka-quarantine at pending ang resulta ng test, ayon kay Roamar.

"Either they are mild to asymptomatic kasi may bakuna sila.

Ang iba pong asymptomatic naexpose lang po sa mga kasama nila sa bahay," aniya.

Hindi nagkukulang sa mga gamot na ginagamit kontra COVID-19 tulad ng remdesivir dahil may consignment agreement ang ospital sa isang pharmaceutical company, ani Roamar. Sapat din ang oxygen supply, dagdag niya.

Ngunit nagkukulang ito sa mga makina tulad ng high-flow machine, BiPAP, at mechanical ventilator dahil ito ay isang level 1 hospital lamang, ani Roamar.