Bukod sa punuang COVID wards, problema rin ng maraming ospital sa bansa ang kakulangan sa health workers. Iniutos na ng Pangulong Duterte na tumulong ang mga nurse at doktor ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga piling ospital sa Metro Manila. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Huwebes, 23 Setyembre 2021