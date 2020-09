Pasay barangay officials kinasuhan sa quarantine violations, anomalya sa SAP

Watch also in iWant or TFC.tv

Kinasuhan ng National Bureau of Investigation ang lahat ng opisyal ng isang barangay sa Pasay City matapos umanong ituloy ang construction ng bahay ng chairman noong enhanced community quarantine at magka-isyu sa pamimigay ng social amelioration program sa mga kaanak at taga-suporta. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Miyerkoles, 23 Setyembre 2020