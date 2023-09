Watch more on iWantTFC

Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na walang kaugnayan ang volcanic smog o vog mula sa Bulkang Taal sa nararanasang smoke at fog o smog sa malaking bahagi ng Metro Manila.

Ipinaliwanag ni Science Secretary Renato Solidum na nabubuo ang smog dahil sa thermal inversion na nagaganap kapag ang malamig na hangin ay nananatili sa ibabaw ng atmosphere. News Patrol, Biyernes, Setyembre 22