Handa ang Department of Foreign Affairs na suportahan ang anumang desisyon ng Office of the Solicitor General sa posibleng legal na hakbang na gagawin ng Pilipinas kaugnay sa pagkasira ng mga coral sa Rozul Reef at Escoda Shoal. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Biyernes, 22 Setyembre 2023.