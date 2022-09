Watch more News on iWantTFC

Ngayong ginugunita ang World Car-Free Day, hinikayat ng Department of Education (DepEd) ang paggamit ng mga bisikleta sa kanilang mga kawani at sa mga eskuwelahan. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga local government unit at iba pang ahensiya para tiyaking ligtas ang mga daan para sa mga siklista. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Huwebes, 22 Setyembre 2022