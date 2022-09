Lebel ng tubig sa Angat Dam, patuloy na bumababa

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Sa kabila ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig-lugar, patuloy na bumababa ang lebel ng tubig sa Angat Dam, ayon sa isang opisyal.

“Sa ngayon po ano, gusto ko lang ipaalam na sa ngayong panahon, na 176.17m ang lebel po ng Angat Dam, ay masasabi po natin sa kasalukuyan medyo mababa po ‘no ang lebel ng Angat,” ayon kay National Water Resources Board (NWRB) executive director Dr. Sevillo David.

“At mababa po yan nang halos 4 na metro doon sa tinatawag nating minimum operating level na 180m,” aniya.

Gayunpaman, sinabi ni David na nananatiling sapat ang suplay ng tubig sa Metro Manila.

“Sa kasalukuyan ay may sapat pa naman tayong suplay na maibibigay para sa kababayan po natin para sa Metro Manila. Ang pinaghahandaan po natin sa ngayon ay yun pong pangangailangan natin sa mga susunod na mga araw, mga buwan at particular po yung mga susunod na taon po.”

“Kasi po mas ninanais po sana natin na mas maganda ang lebel ng Angat Dam bago po pumasok ang 2023,” sabi ng opisyal.

Ani David, maigi kung mag-uumpisa nang magtipid sa tubig ang mga Pilipino.

“Kung kailangan po magkakaroon ng adjustment sa alokasyon ay magkakaroon din po tayo ng karampatang abiso para po sa kababayan natin, particular po sa Metro Manila.”

Pero aniya, patuloy silang gumagawa ng paraan para hindi magkaroon ng water interruption.

“Sa ngayon po pinag-uusapan natin ano yung mga posibleng contingency plan para naman po mapangalagaan yung patuloy na suplay ng tubig para po sa kababayan natin kahit po medyo mababa ang sitwasyon dito sa Angat Dam,” aniya.

--TeleRadyo, 22 Setyembre 2022