Lalaki tiklo sa umano'y panggagahasa ng mga pamangkin

MANILA – Pumalag ng aarestuhin sa loob ng kainyang minamanehong sasakyan ang 41-anyos na suspek sa panggagahasa umano ng mga pamangkin ng kaniyang asawa sa San Juan City.

Nagpambuno pa ang mga pulis at suspek na nagpupumiglas ng poposasan na ito. Sa video na kuha sa pag-aresto, makikita ang pagpupumiglas ng suspek.

Inabot din ng ilang minuto bago mai-posas ang lalaki.

Ayon kay Police Lt. Mark Saberon, chief investigator ng PNP San Juan, Agosto nang isampa ang kasong rape sa suspek.

Tatlong araw rin na tiniktikan ng San Juan PNP ang suspek bago siya tuluyang nasakote.

Sinusundan umano ng suspek sa paaralan ang isa sa mga biktima at inaayang magkita sila.

Mga biktima ng suspek ang dalawang pamangkin ng kaniyang asawa na nasa edad, 15 at 13 anyos.

Noong 2018 nang magsimula umano ang pangmo-molestiya sa 13 anyos. Nitong nakaraang taon naman ng simulang gahasain rin ang 15 anyos na biktima.

Ayon sa nanay ng mga dalagita, iniwan niya ang mga anak sa kapatid niya at sa suspek dahil nangako silang pag-aaralin ang dalawa. Patay na kasi ang ama ng mga bata.

Natakot namang magsumbong ang mga biktima dahil sa banta ng suspek.

Itinatanggi naman ng suspek ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa suspek, sa isang kwarto sila natutulog kasama ang mga nagrereklamong mga bata.

Nagta-trabaho din kasi sa ibang lugar ang asawa niya kaya sa kanya naiiwan ang mga biktima at ang kanya ring anak. Dagdag pa niya, natakot lang siya kaya pumalag nang aarestuin ng mga pulis.

Dahil sa pagpalag, bukod sa kasong rape, nahaharap din siya sa mga kasong disobedience and resisting arrest, assault upon agent of person in authority, malicious mischief, at alarm and scandal. Ngayong Huwebes nakatakdang i-inquest ang suspek.

Inirekomenda na rin ng PNP sa city social welfare office ng San Juan na ipasailalim sa counseling ang mga bata.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News