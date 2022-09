Watch more News on iWantTFC

Ibinasura ng korte sa Maynila ang proscription case na isinampa ng Department of Justice, na layon sanang ipadeklarang teroristang grupo ang Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pero nanindigan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na maituturing pa ring terorista ang 2 grupo. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Huwebes, 22 Setyembre 2022