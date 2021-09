Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Nagpapatupad ngayon ng granular lockdown ang pamahalaang lokal ng Agusan del Sur sa mga lugar kung saan maraming kaso ng COVID-19.

Ayon kay Health Officer Dr. Jacqueline Momville, agad silang nagkakasa ng granular lockdown sa mga purok o barangay na may clustering ng mga kaso ng COVID-19.

“Hindi po buong barangay. Pwedeng street lang po siya, pwede pong isang purok. Lugar lang kung saan nagtipong-tipon 'yung kaso ng COVID,” sabi ni Momville.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Momville na ginagawa ng pamahalaang lokal ang lahat ng pwedeng gawin para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, lalo na ang mas nakahahawa nitong Delta variant.

Sa datos ng Center for Health Development-Caraga nitong Setyembre 16, nasa 32 ang na-detect na kaso ng Delta variant kung saan mayroong 8 sa Agusan del Sur.

“Sa nararanasan natin na pagdami ng kaso ng COVID-19 'yung solusyon talaga nandoon na sa barangay. We could only do so much. Kailangan na po ang malakawang pagiging aktibo ng ating mga komunidad at kahit 'yung household kailangan nang magbantay sa kanilang pamilya,” sabi ni Momville.

Nitong Setyembre 20, nasa 708 ang bagong kumpirmadong kaso na naitala sa probinsya. Sa kabuuan, nakapagtala na ng 9,774 kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang probinsya kung saan 2,872 ang aktibo, 6,647 ang gumaling at 255 naman ang namatay.

- Teleradyo 22 Setyembre 2021