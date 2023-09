Watch more on iWantTFC

Nagsalita si Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa isang education summit sa South Korea kung saan tinalakay niya ang dapat maging tugon sa epekto ng teknolohiya sa edukasyon. Sinagot din ng Bise Presidente ang isyu hinggil sa hinihingi niyang confidential at intelligence funds para sa DepEd at sa Office of the Vice President. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Huwebes, 21 Setyembre 2023.