Presyo ng bigas nagsimula nang bumaba: DTI

Nagsimula nang bumaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, ayon sa Department of Trade and Industry (DTI). Nakatakda na ring magbigay ng rekomendasyon sa pangulo ang Department of Agriculture at DTI kung napapanahon nang tanggalin ang price ceiling sa bigas. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Huwebes, 21 Setyembre 2023