Aminado ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na tila nagkamali sila sa pagprisinta sa dalawang environmental activist sa publiko matapos nitong bumaligtad sa kanilang salaysay at sabihing biktima sila ng pandurukot. Hindi naman kumbinsido ang National Union of People's Lawyers sa naturang salaysay dahil posibeng napilitan lang umano ang dalawang aktibista. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Huwebes, 21 Setyembre 2023