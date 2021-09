Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Bantay-sarado ng mga tauhan ng Philippine National Police, Task Force Disiplina at Quezon City Department of Public Order and Safety ang paligid ng tanggapan ng Commission on Elections sa lungsod kung saan dumagsa ang mga nais na magparehistro para sa halalan sa susunod na taon.

Marami sa kanila ang nagpalipas na ng gabi sa labas ng Comelec office, pero tanging 300 ang slots per district lamang ang ibinibigay.

Napuno agad ang 300 slots ng Districts 2, 3 at 6 at tanging ang District 5 na lamang ang may natitira pang slots ngayong araw.

Kasama sa mga pumila ay mga senior citizen at magpaparehistro bilang first time voters.

Para sa mga nais na magparehistro na mga residente ng District 4 at 1, hindi sa Comelec office pipila kung di sa Trinoma Mall.

Umaasa naman ang marami na sana ay madagdagan pa ang slots ng mga magpaparehistro para makaboto sa darating na halalan.

- TeleRadyo 21 Setyembre 2021