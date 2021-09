Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Bacolod City at posibleng dulot ito ng Delta variant.

Ayon kay Mayor Evelio “Bing” Leonardia, nagkaroon ng pagbagal ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng mga dalawang buwan pero muling sumipa nitong Setyembre.

Sa tala ng Bacolod City Public Information Office, nasa 1,836 ang aktibong kaso ng COVID-19 kung saan nakapagtala ng 110 bagong kaso nitong Lunes.

“We had a slowdown last month but maybe it’s now itong Delta variant that is taking over. Ang aming isip although we do not have an official word from the DOH, it is apparently already the Delta variant,” ayon kay Leonardia.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ng alkalde na nasa kritikal na lebel na rin ang kanilang mga ospital sa lungsod.

Malaking problema din aniya ang kakulangan sa mga health worker na nag-aasikaso sa mga COVID patient.

Nakikipag-usap na rin aniya sila sa Department of Health para matugunan ang kakulangan sa manpower.

“We already made our official request for more health workers and even mga equipment like ventilators. At the same time, we also try to capacitate our temporary treatment facilities in case kulang ang hospitals, at least may secondary facility kami,” sabi niya.

Samantala, hindi na bago umano sa Bacolod ang pagpapatupad ng granular lockdown kaya't handa sila sakaling ipatupad din ang alert level system sa lungsod.

"Yung mga granular lockdown kind of solution, that is not something that is really new to us because bago gumawa ng policy ang IATF (Inter-Agency Task Force) we wait for them to determine our classification and we're already doing some lockdowns in some areas even before," saad niya.

- TeleRadyo 21 Setyembre 2021