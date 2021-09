Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Inaasahan ang pagtitipon ng iba’t ibang grupo sa Mendiola sa lungsod na ito para sa ika-49 na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law noong 1972 sa bansa.

Todo-higpit na ang ipinatutupad na seguridad ng mga pulis sa lungsod.

Ayon kay Police Brig. Gen. Leo Francisco, director ng Manila Police District, naka full alert ang pulis ngayong Martes kung saan mahigit 1,500 ang naka-deploy dagdag pa ang 100 personnel mula sa National Capital Region Police Office at 50 mula sa Philippine Navy.

Aniya, ang areas of concern ay Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda at Mendiola.

Sabi ni Francisco, nais nilang maging maayos ang araw at magkaroon ng peace and order sa lugar kung saan inaasahan ang dagsa ng maraming tao.

Kasama rin sa preparasyon ay kung sakaling malusutan at magkaroon ng terror threat.

Naglatag na ng checkpoint sa iba’t ibang kalsada sa lungsod at sa Mendiola naman ay maaga pa lang at may mga pulis nang nakabantay sa lugar. Naglagay na rin ng harang sa isang bahagi ng kalsada. — TeleRado 21 Setyembre 2021