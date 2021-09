Watch more on iWantTFC

Pinaiimbestigahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Health ang umano'y hindi tamang resulta ng RT-PCR testing ng Philippine Red Cross, na pinamumunuan ni Sen. Richard Gordon. Kasabay ito ng pag-iimbestiga ni Gordon at iba pang senador sa umano'y maanomalyang pagbili ng PPEs ng gobyerno. Sagot naman ni Gordon, bully si Duterte at hindi dapat nirerespeto. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Martes, 21 Setyembre 2021