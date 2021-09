Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagkukulang ngayon sa manpower ang Lung Center of the Philippines matapos na tamaan ng COVID-19 ang may 36 nilang health workers.

Ang Lung Center ay isang referral center for severe at critical cases ng COVID-19.

"Sa ngayon ang active cases namin 36. Isa na ito sa pinakamadami sa history ng Lung Center since last year. Pero 405 na po ang naka-recover dito. Ang total namin 442. This is actually a good batting average compared to other healthcare hospitals,” sabi ni Dr. Norberto Francisco, ang humahawak sa media relations ng ospital.

“Ngayon, hirap po kami kasi talagang kulang na kulang ang manpower. We want to expand our services and we have been, isa ito sa pinakamataas naming din-dedicate ang ospital sa COVID beds, nasa 84 percent po kami ng capacity ng ospital dedicated sa COVID. Ang isa sa pumipigil yung healthcare personnel namin, limitado po. Masalimuot ang COVID, maalagain ang mga pasyente,” sabi ni Francisco.

Puno pa rin aniya ang kanilang ospital at minsan ay umaabot ng hanggang limang araw ang paghihintay ng mga pasyente sa emergency room para maiakyat sa kwarto.

“The reliable indicator, one of the sensitive indicator of the operational capacity of the hospital, yun pila sa emergency room. Kasi kung bakante sa ospital kahit padating ng padating sa emergency room naigagawa namin ng paraan in 24 hours naiaakyat namin yan,” sabi niya.

Kaya mahalaga aniya ang pagkakaroon ng koordinasyon baka dalhin ang isang pasyente sa kanilang ospital.

- TeleRadyo 21 Setyembre 2021