Ipinakita ng U.P. Marine Science Institute ang itsura ng Rozul Reef noong 2021 kung saan kita ang malayong pagkakaiba sa itsura nito na nakuhanan ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Nanawagan naman ang isang ocean conservation group kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklarang marine protected area ang mga bahura sa West Philippine Sea. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Miyerkoles, 20 Setyembre 2023.