Socorro Bayanihan tinawag na 'imbento' ang paratang laban sa kanila

Watch more on iWantTFC

Tinawag na "imbento" ng Socorro Bayanihan Services Inc. ang pahayag na nang-aabuso sila sa mga bata. Nanindigan naman ang National Bureau of Investigation na hindi gawa-gawa ang mga reklamong ihinarap sa grupo. Lumalabas din daw sa kanilang imbestigasyon na may mga armas ang grupo at mga dating pulis umano ang nagsasanay sa kanila. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Miyerkoles, 20 Setyembre 2023.