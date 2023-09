'Naisahan kami': NTF-ELCAC, ikinalungkot ang pagbaliktad ng 2 aktibista

Watch more on iWantTFC

Ikinagulat at ikinalungkot ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ang nangyaring pagbaliktad ng pahayag ng dalawang aktibista sa kanilang press conference nitong Martes.

Ayon kay NTF-ELCAC Deputy Executive Director Monico Batle, hindi nila inasahan ang nangyari, lalo na't naging maayos naman ang kanilang pakikipagusap kina Jhed Tamano at Jonila Castro bago ang press conference.

Inaasikaso na rin umano sana nila ang pagbibigay ng ayuda sa dalawa bilang bahagi ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP).

"Ang feeling namin, parang na-betray kami, naloko. Sabihin na natin, naisahan. Kasi nga tiwalang tiwala po. Hindi naman mga minors 'yan eh, 21 and 22 years old. Marunong po silang magsalita, hindi po namin sila pinuwersa. So ang point namin is, 'yung trust po namin eh, ipinagkatiwala po namin sa kanila...And considered po sila na surrenderers," paliwanag ni Batle.

"Siguro po lessons learned namin. Siguro po next time, huwag masyadong ganyan, tiwala," dagdag pa niya.

Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bahagi ang nangyari ng "new playbook" ng mga rebelde para makakuha ng simpatya ng publiko.

Sa isang press conference sa Bulacan nitong Martes, iniharap ng NTF-ELCAC sina Tamano at Castro matapos umano nilang sumuko sa militar.

Ngunit nang mabigyan ng pagkakataong magsalita, sinabi ng dalawa na sila ay dinukot at pinilit na pumirma ng affidavits na nagsasabing tumiwalag na sila sa pagiging rebelde.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng Commission on Human Rights sina Tamano at Castro matapos ang nangyari.