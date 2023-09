Watch more on iWantTFC

Pinag-aaralan na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na itaas ang multa sa mga jaywalkers sa EDSA at C5 matapos itong imungkahi ng Department of the Interior and Local Government (DILG), kasunod ng dumaraming kaso ng mga nasasagasaang pedestrian dahil sa hindi paggamit sa tamang tawiran. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Miyerkoles, 20 Setyembre 2023.