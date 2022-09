Watch more News on iWantTFC

MANILA – Maaaring kasuhan ng Bureau of Immigration (BI) ang ilang mga Chinese na empleyado ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) na sinalakay ng mga otoridad nitong nakaraang linggo.

Matatandaang nitong nakaraang Linggo ay nasa 43 Chinese na empleyado ng POGO ang nasagip ng Philippine National Police (PNP) sa Angeles City, Pampanga.

May nasa 70 Chinese nationals rin ang nasagip sa isang hiwalay na operasyon laban sa illegal na POGO sa Cainta, Rizal.

Kuwento sa TeleRadyo ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, may papeles ang ilan sa mga nahuli nilang empleyado, pero mali ang ibang detalye na nakalagay dito.

“Dahil po chineck po natin yung mga documentation nila, karamihan po sila either undocumented o kaya po overstaying na,” aniya.

“Or kaya po meron po kasi, there were a handful that had working visas, meron po silang valid working visas but when inspected, hindi po sila tugma doon sa area kung saan sila nagtatrabaho. Kasi ang working visa po ay company-specific so kung magtatrabaho dapat sa Company A yun ang nakalagay sa visa nila, hindi siya pwedeng magtrabaho sa Company B, kahit ba sister company ito.”

“So that’s also a violation of their stay so ito pong mga ito are reasons to file immigration charges against them we will lead po to their eventual deportation and blacklisting,” paliwanag niya.

Ayon pa kay Sandoval, maaaring magpatupad ang BI ng mga pagbabago sa proseso ng pagpapasok ng mga foreign nationals sa bansa.

“We would be making adjustments dito po sa ating mga red flags that we encounter when these foreign nationals arrive in the Philippines,” aniya.

--TeleRadyo, 20 Setyembre 2022