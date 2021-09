Watch more on iWantTFC

Video courtesy of PTV

Nilinaw ng Civil Service Commission ngayong Lunes na hindi makakatanggap ng hazard pay mga kawani ng gobyerno na nasa Metro Manila habang ito ay nasa pilot implementation ng unang 4 na antas ng COVID-19 alert level system.

Matatandaang nasa alert level 4 ang NCR simula Sept. 16 hanggang 31, 2021.

Ayon sa circular ng Department of Budget and Management, hindi sakop ng kasalukuyang classification ng National Capital Region ang hazard pay, ani CSC Commissioner Atty. Aileen Lizada.

"Alert Levels 1 to 4 is equivalent to GCQ and Alert Level 5 is ECQ. So hazard pay may be paid once area is placed under Alert Level 5 po in NCR," aniya sa isang public briefing.

"But outside NCR, MECQ and ECQ covered po ng hazard pay, kasi nga ho currently under pilot pa itong implementation ng alert level system," dagdag ng opisyal.

Pinaalalahanan naman ni Lizada ang mga ahensya ng gobyerno na agad punan ang mga bakanteng posisyon sa kani-kanilang opisina ngayong maraming Pilipino ang naghahanap pa rin ng trabaho.

Simula ngayong Lunes hanggang Sept. 24, 2021, mayroon aniyang online job fair ang CSC para sa mga naghahanap ng trabaho.

Kasama sa job fair na ito ang nasa 127 na government agencies kabilang na rin ang mga ospital, state university, lokal na pamahalaan, banko at iba pa para sa 2,660 job vacancies.

Kabilang sa mga hinahanap sa job fair ang mga costumer associate, revenue officer, medical officer, jail officer, administrative assistant, abogado, guidance counselors, administrative officer, medical specialist, account assistant at IT specialist.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News