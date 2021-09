Watch more on iWantTFC

MANILA – Higit 500 health workers na sa buong lalawigan ng Ilocos Sur ang tinatamaan ng COVID-19, ayon sa pinuno ng Ilocos Sur Medical Society.

“Mahigit 500 na po ang mga tinamaan,” ani Dr. Jun Tagorda sa isang panayam sa TeleRadyo.

Dagdag pa niya, nasa moderate o severe ang sintomas ng mga health workers na tinatamaan ng COVID.

Ani Tagorda, nasa sampung doktor ang tinamaan ng COVID-19 sa kanilang probinsya.

“Pero ang mas mas grabe kasi, yung mga nurses atsaka mga ibang midwives po na kasama namin. Eh sila po yung mga kasama naming nagbabakuna, nagco-contact tracing, at saka tumitingin sa mga pasyente sa mga community isolation facilities,” aniya.

Ayon kay Tagorda, umaabot pa rin sa mahigit 3,000 ang bilang ng mga aktibong kaso sa buong lalawigan.

Kaugnay nito, ipinarating na ng mga health workers sa mga otoridad ang hiling nila na higpitan ang quarantine restrictions sa mga high-risk area sa probinsya.

“Humihingi po kami ng timeout, eto ay ibig sabihin--hindi kami magbo-boycott o ano, hindi ganoon po yon. Ang hinihingi naming timeout po sana ay sana ilagay sa restricted o kaya enhanced community quarantine yung mga high-risk areas ng Ilocos.”

Kasalukuyang nasa general community quarantine (GCQ) with heightened restrictions ang lalawigan ng Ilocos Sur.

Aniya, patuloy pa rin tumataas ang mga kaso ng COVID sa lalawigan.

“Andami na ho kasing kaso ng COVID dito, biglang taas simula nung six months ago, sobrang taas na po ngayon. At ang problema, pati yung mga kasama nating health workers, tinatamaan na rin sila, at kulang na ang manpower.”

“And secondly, kulang-kulang na rin po ang beds sa hospital. Pati sa government and private hospitals. Pati po yung mga community isolated units, o quarantine units natin, punong-puno na rin po,” aniya.

Kuwento ni Tagorda, pinag-aaralan ng mga opisyal ng lalawigan ang kanilang panukala.

“Kasi siyempre, binabalanse po nila, pero ang sabi nga po namin, kailangan po sanang ipatupad ito o hinihiling po naming, pinagdadasal po namin.”

“Kasi wala rin silbi at saysay ang lahat kung lahat ng mga manggagamot eh tatamaan ng COVID. Sino po ang titingin sa mga pasyente?” aniya.

--TeleRadyo, 20 September 2021