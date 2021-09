Watch more on iWantTFC

Walang nakikitang paglabag ang Department of the Interior and Local Government sa paglalagay ng Pateros ng yellow ribbons sa mga bahay kung saan may nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa alkalde, boluntaryo lang naman ito at para madali ang pagbibigay ng ayuda. Nagpa-Patrol, Angel Movido. TV Patrol, Lunes, 20 Setyembre 2021