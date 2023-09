Watch more on iWantTFC

Inumpisahan nang talakayin ng buong House of Representatives ang panukalang P5.768 trilyon na pambansang budget sa 2024. Sumentro sa paggamit ng contingent fund noong 2022 para pondohan ang confidential fund ng Office of the Vice President ang mainit na diskusyon ng mga mambabatas. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Martes, 19 Setyembre 2023.