Pumapangalawa na ang Pilipinas pagdating sa online sexual abuse and exploitation of children, bukod pa sa naging pugad na rin ng online scamming. Ito'y ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center na humarap sa budget hearing sa Senado. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Martes, 19 Setyembre 2023.