Dalawang lalake na nagbebenta ng mga nakaw na cellphone ang natimbog sa Rizal.

Sina Alyas Sam at Art ang itinuturo ng mga holdaper na nauna ng naaresto ng mga pulis sa San Pablo, Laguna.

Ang mga ito raw ang binabagsakan nila ng kanilang mga ninakaw na cellphone.

Bago mahuli sa San Pablo noong nakaraang buwan, nakapambiktima pa ang mga ito sa Paranaque, Taguig, Cardona at Pililia, Rizal hanggang makarating sa Quezon at Laguna.

Taga Rizal ang mga ito kaya’t sa follow up at intelligence operations natunton ng mga operatiba sina Sam at Art

Sa surveillance nalaman na sangkot din sa bentahan ng iligal na droga ang mga ito.

Agad nagkasa ng “Oplan Pabili Nga Po” ang mga operatiba at sa tip na rin ng isa pang impormante nahuli sa buy bust operation ang dalawa.

Nakuha sa kanila ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit P200,000, isang kalibre 38 baril at 8 iba’t ibang klase ng cellphone at isang motorsiklo

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspek.