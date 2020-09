Mga mangingisda, nakakarekober na sa fish kill sa Tingloy, Batangas

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Pinayagan na ang mga mangingisda ng bayan ng Tingloy sa Batangas na muling makapamalaot para mangisda matapos na makaranas ng fish kill nitong mga nakaraang araw.

“Sa ngayon po ay medyo ok na ang dagat, medyo pailan-ilan na ngayon ang nakikitang patay na isda,” pahayag ng mangingisdang si Rodenwald Garcia.

Naranasan ang fish kill nitong mga unang bahagi ng buwan kung saan naglutangan ang mga isda.

“Madami din ang namatay na isda dumagsa sa tabing-dagat. 'Yung iba nasa laot. Sa ngayon, medyo ok na dagat, nakakarekober na po,” sabi ni Garcia.

Batay sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa nakuhang sample ng tubig, mataas ang lebel ng ammonium na nasa .16 hanggang .18 ppm o parts per million.

Dagdag ni Garcia na ang fish kill ay unang pagkakataon umanong nangyari sa Tingloy.

Bagamat hindi makapamalaot si Garcia ngayon dahil umuulan, payo sa kanila ng BFAR na huwag na lamang kunin ang mga isdang makikitang patay na sa dagat.