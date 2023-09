Watch more on iWantTFC

Nangangamba ang isang maritime expert na bumaba pa ang produksyon ng isda sa West Philippine sea at makaaapekto sa food security ng bansa kapag nagpatuloy ang walang habas na pagkuha at pagsira ng mga bahura sa naturang karagatan. Giit ng mga eksperto dagdagan ang mga barko, radar at makabagong kagamitan sa lugar para mas mabantayan at maprotektahan ang West Philippine Sea. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Linggo, 17 Setyembre 2023.