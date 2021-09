Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nasa 25 kawani ng Laguna Medical Center ang tinamaan ng COVID-19 habang 25 na iba pa ang naka-quarantine naman ngayon.

“Humihingi kami ng tulong po kung pwede makapag-augment ang ating Department of Health kasi bukod sa kulang sa nurse dahil sa naka quarantine, madami pa rin po kaming nurses na umalis at nag-resign na din po, may mga offer sa ibang bansa. Hindi pa po napapalitan. Ang daming opening pero wala pong kapalit,” pahayag ni Dr. Christina Marquez, infectious disease unit head ng ospital.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Marquez na ang mga tinamaan ng COVID-19 ay hindi lamang mga nurses.

“Yan po ay mga personnel na hindi lang po mga nurses, kasama po ang ating nasa admin staff. Mostly po nakukuha nila ito sa community hindi po dito sa ospital,” sabi niya.

Samantala, nananatiling full capacity pa rin ang kanilang ospital dahil sa dami ng mga pasyenteng may COVID-19.

“Full capacity pa rin tayo ngayon kasi po ang ating mga waiting na pasyente ay madami po sa ating pasilidad so kung meron pong madi-discharge, sumakabilang-buhay na pasyente o magne-negative ay agad na meron itong kapalit na naghihintay dito sa ating pasilidad dahil napakadami ngang kaso na nahihirapan huminga o yung iba kahit po yung positive natatanggap na po namin kahit hindi po kami COVID referral center,” saad ni Marquez.

Dagdag ni Marquez na ang dati nilang 200-bed capacity ay nasa 125 na lamang ngayon para masunod ang tamang distansiya.

“Nasa 101 po ngayon meron kaming ilang beds na available kaso kulang na ng staff na maghahandle dahil nga po madami ang naka-quarantine. Pero pinipilit pa rin ng ating ospital na tayo po ay makapagbigay serbisyo na kailangan ng ating mga kababayan kahit kulang na po kami sa tao,” sabi niya.

- TeleRadyo 17 Setyembre 2021