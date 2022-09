Mga estudyanteng dating nag-aaral sa sabungan, nailipat na

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Nailipat na sa ibang temporary learning spaces ang mga mag-aaral na gumamit ng isang dating sabungan bilang silid-aralan sa muling pagbubukas ng face-to-face classes sa bansa.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Department of Education (DepEd) spokesperson Atty. Michael Poa na nagpahiram na ng ilang temporary learning spaces sa bayan ng Mulanay sa Quezon.

“Ngayon nga po ay na-relocate na rin natin yung mga, ating mga learners from yung mga sports center, at nakapag-identify na po sa tulong din ng (local government unit) ng around 10 other areas kung saan pwede maging temporary learning center o temporary learning space po ng ating mga learners,” aniya.

“Kasama po dyan yung covered courts, tsaka barangay clinic, barangay hall, mga ganyan pong mga lugar ang binigay sa’tin ng LGU,” kuwento niya.

Dagdag pa ng opisyal, patuloy pa rin sila sa paghahanap ng maayos at ligtas na temporary learning spaces para sa mga mag-aaral.

Una nang sinabi ni Mulanay Mayor Aris Aguirre na magpapatayo na siya ng ilang classroom para sa mga mag-aaral ng San Isidro Elementary School.

--TeleRadyo, 16 Setyembre2022