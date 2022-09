May pera sa daga: Mahigit 4,000 daga nahuli sa Marikina

Watch more News on iWantTFC

Umabot na sa mahigit 4,000 daga ang nahuli sa lungsod ng Marikina kasunod ng paglunsad ng “rat to cash” program sa nasabing lugar.

Ayon sa pinakahuling ulat, 4106 daga ang dinala ng mga residente ng Marikina sa City Environmental Management Office mula Miyerkoles kapalit ng pera.

Sa ilalim ng "Rat-To-Cash" program, P200 ang bayad ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng makakapagdala sa kanila ng daga na may timbang na 150 gramo pataas.

Umabot na sa mahigit P600,000 ang ibinabayad ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng programa na layunin ay sugpuin ang leptospirosis.

Ang leptospirosis ay isang uri ng sakit na makukuha sa ihi ng daga. Ito ay maaaring pumasok sa katawan ng tao kung siya ay may sugat at lumusong sa baha na maaaring kontaminado ng ihi ng daga. Naaapektuhan nito ang internal organs at maaaring makamatay.

Ayon kay Mayor Marcy Teodoro, mayroon na lamang tatlong kaso ng leptospirosis sa lungsod. Ito ay mas mababa kumpara noong nakaraang taon na nakapagtala ng walong kaso.