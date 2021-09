Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Bumuo ang lokal na pamahalaan ng Caloocan City ng isang grupo mula sa Business Permit and Licensing Office nito para mag-inspeksiyon sa mga restaurant at iba pang mga nagbukas na establisimyento ngayong implementasyon ng alert level 4 sa ilalim ng general community quarantine sa Metro Manila.

Ayon kay Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, inaantay at alam na rin umano ng mga negosyante at mga tao kung ano ang mga pwede at hindi pwede sa ilalim ng Alert Level 4.

“May team na mag-iikot para makita kung pina-iimplement kung ano ang pwede at hindi sa mga restaurant at businesses,” sabi ni Malapitan.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Malapitan na dumarami pa rin ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lungsod.

“Ang average namin a day 240. Doon sa mga nagpa-positive, more than 70 percent ang hindi bakunado,” sabi niya.

Dumarami rin ang mga lugar na isinasailalim sa granular lockdown.

“Since 2 weeks ago inumpisahan na namin dahil medyo malakas ang pagdami. Mag 2 weeks na na nag-implement kami ng lockdown,” saad niya.

Pinakabagong inilagay sa granular lockdown ang Block 8 at Block 13 sa FC Bartolome Ville, BF Homes, Barangay 169.

Pinag-aaralan naman nila ng mabuti ang sitwasyon ng isang lugar bago magdeklara ng granular lockdown.

“Halimbawa sa isang kalye 2 pero malalayong bahay naman at walang taong kasama ang mga nakatira doon, hindi pa namin nila-lockdown 'yun. Pero kung tatlo, apat at maraming tao sa bahay na merong tinamaan, automatic lockdown 'yun, pwedeng house lockdown, street lockdown,” sabi ng alkalde.

— TeleRadyo 16 Setyembre 2021