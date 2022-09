Watch more News on iWantTFC

Isang opisyal ng Department of Education na kasama sa pagbubuo ng P2.4 bilyong laptop project ang umaming may mga butas ang proyekto. Sa pagdinig sa Senado, nadiin din ang puntong malabo nang mapalitan ang nabili umano'y outdated at overpriced na laptop para sa public school teachers. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 15 Setyembre 2022.