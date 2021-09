Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Humihiling ng tulong ang mga nasunugang residente ng Barangay Sabang sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro.

Nangangailangan sila ngayon ng mga pagkain, damit, kumot, unan, banig at mga kitchen utensils. Bagamat may pauna nang tulong ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera kulang pa rin ito dahil sa dami ng pamilyang nasunugan.

Sa report ng Puerto Galera Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Linggo ng madaling araw nang magsimula ang sunog sa Captain Greg’s Dive Shop at kumalat sa kalapit na establisymento at kabahayan.

Nagtulong-tulong ang mga tao sa pag-apula ng apoy pero sa laki ng sunog ay nadamay na ang halos 20 mga bahay.

Ang nasunog na lugar ay isang popular na tourist destination sa Puerto Galera.

Naapula ang sunog makalipas ang halos dalawang oras.

- TeleRadyo 15 Setyembre 2021