MAYNILA - Nilinaw ng Food and Drug Administration (FDA) na hindi gamot sa COVID-19 ang nasal sprays na available sa merkado.

“Hindi po siya particularly approved for COVID-19,” ayon kay FDA Director General Eric Domingo ngayong Miyerkoles.

Paliwanag ni Domingo sa TeleRadyo, hindi talaga para sa COVID-19 ang claims ng nasal spray products.

“Ito po ay hindi naman talaga for COVID. Spray siya at naglalagay siya ng coating doon sa ilong for a certain amount of time, lalo na kung pupunta tayo sa lugar na madumi, maalikabok," sabi niya.

"Maaaring makatulong siya. Pero hindi siya puwedeng kapalit ng ating mga mask or bakuna for COVID kasi hanggang sa ilong lang siya. Hindi siya umaabot sa baga natin, sa airways. Hindi po siya equivalent to mga maskara, at saka ating social distancing at vaccination.”

Sabi ni Domingo, dagdag proteksiyon ito, pero hindi para sa buong airway system.

“Alam mo naman ngayon, basta may marinig na pang COVID, talagang dinadagsa. So yun nga po, naglabas kami ng warning na hindi ito guarantee na hindi kayo magkaka-COVID. Alam naman po natin, ang COVID pwedeng pumasok hanggang baga, sa mata, pwede sa bibig… Hindi siya protection for COVID-19,” sabi niya.

Sa advisory ng FDA na inilabas nitong Setyembre 10, sinabing ang mga nasal spray products ay "authorized as medical devices which are intended for short-term use in the nasal cavity and serves as mechanical barrier from particulates."

Wala aniyang active pharmaceutical na sangkap ang mga ito na direktang gumagamot, pumupuksa o pumipigil sa sakit.

Hindi dapat gawing substitute sa gamot at bakuna kontra COVID-19 ang mga produktong ito, dagdag ng FDA.

Sa segment na Bakuna Muna sa programang Kabayan sa TeleRadyo, sinagot din ni Domingo ang isyu hinggil sa posibilidad ng pagbibigay ng booster shot at ang pagbabakuna sa mga bata kontra COVID-19.

“May meeting po ang All Experts Group natin today. Pinag-uusapan nga po nila ang magiging rekomendasyon, lalo na doon sa mga health workers na highly vulnerable at mataas ang exposure sa COVID. Palagay ko magkakaroon ng posisyon ang Department of Health dito within the week,” sabi niya.

Pinag-aaralan na rin ng mga eksperto ang pagkakaroon ng breakthrough infection at pagdanas ng severe COVID-19 ng ilang mga doktor na naturukan ng bakuna ng Sinovac.



“Ngayon po, humingi na kami ng report sa mga ospital natin kung sino yung mga fully vaccinated na nagkaka-breakthrough infection, lalo na yung nagkakaroon ng severe,” sabi niya.

Nilinaw muli ni Domingo na walang bakuna ang nagbibigay ng 100 porsiyentong proteksiyon laban sa COVID-19. Mas lumiliit lamang aniya ang tiyansa na magkaimpeksiyon at mauwi sa severe infection ang mga bakunado.

“Ito ang data na kino-complete natin. At ito po yung pinagme-meetingan ng All Experts Group para po tingnan kung kailangan na ng booster ng mga health worker,” sabi niya.

Dalawa naman aniyang bakuna kontra COVID-19, ang Pfizer at Moderna, ang pinayagan nang magamit para sa mga bata pero ang mga ito ay dedepende pa rin sa availabilty ng supply.

“Yung sa mga bata, baka towards the end of the year, baka po itong 4th quarter, umabot na tayo. Kasi ang sabi ni Sec. [Carlito] Galvez, baka by October, yung general population ay maaari na. Pagkatapos nun yung adults nabakunahan na at dumating na ang supplies ng Pfizer at Moderna ay maaari na umabot din tayo sa mga bata within the year,” sabi niya.

- TeleRadyo, 15 Setyembre 2021