Ipinagpatuloy ng Kamara nitong Miyerkoles ang sarili nilang imbestigasyon kaugnay sa pagbili ng DOH at PS-DBM ng medical at health equipment noong 2020, na sinasabing overpriced at maanomalya. Lumantad sa pagdinig ang dating director ng PS-DBM at nanindigang walang patong ang mga kontrata. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Miyerkoles, 15 Setyembre 2021