MAYNILA - Umabot na sa higit P422 milyon ang danyos na inabot ng Batanes mula sa pananalasa ng bagyong Kiko kamakailan.

Ayon kay Gov. Marilou Cayco, inisyal pa lamang ang naturang halaga ng danyos. Kabilang na dito ang danyos na inabot sa mga bahay na nasa P38.9 milyon, P237 milyon sa public infrastructure, P119 milyon sa agrikultura at P32 million sa powerlines.

“Sa 310 km/h na bugso ng hanging napakalawak ng pinsalang idinulot ng supertyphoon sa aming probinsya. Just imagine, yung isang container van inilipad at napunta sa bubong ng DepEd,” kuwento ni Cayco sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Umabot na sa 313 ang nawasak na mga bahay at 448 naman ang bahagyang nasira.

“Sa awa ng Diyos, zero casualty kami at may 27 kaming injured, may 56 displaced families,” sabi ng gubernador.

Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang assessment ng lokal na pamahalaan sa danyos ng nagdaang bagyo.

Samantala, malalaman pa lamang ng gubernador kung kailan matutuloy ang pagbubukas ng klase sa probinsiya.

“May meeting ang DepEd para alamin kung kelan mag-uumpisa ang klase kasi nabasa din ang kanilang mga computers, nabasa rin ang kanilang mga modules na naka-prepara po para idistribute sana yun before nung Monday,” sabi niya.

Sa ngayon, nananawagan ng tulong ang gubernador para sa bigas, kahoy at yero na pangangailangan ng kanilang mga residente upang muling makabangon.

“Nangangailangan kami ng construction materials kahit yero lang po, kahoy ok na po sa amin kasi pag-ikot ko po sa bayan-bayan pag nakita nila ako hiling lang po nila yero lang po para maitayo nila ang bahay. Nangangailangan din ng bigas para may makain ang mga tao,” sabi niya.

- TeleRadyo 15 Setyembre 2021