MAYNILA - Umabot sa 53 kawani ng Barangay San Isidro at kanilang pamilya ang nasa quarantine ngayon matapos na makasalamuha ang tatlong kasamahang nagpositibo sa COVID-19 sa Midsayap, North Cotabato.

“Sa San Isidro merong naging nagpositive na barangay health worker at saka kagawad po and husband. Nagkaroon sila ng barangay assembly so exposed lahat halos ng barangay council. Pati kapitan and council nasa quarantine, nasa isolation,” ayon kay Dr. Amymone Rayray, Municipal Health Officer ng Midsayap.

Nakakaranas umano ng mild symptoms ang kagawad, sabi ni Rayray.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Rayray na naging close contact sila matapos na makasalamuha ang tatlo sa ginanap na barangay assembly.

Dahil puno na ang municipal isolation facility nila, sa covered court ngayong naka-quarantine ang mga kawani ng barangay. Naka-isolate na rin naman ang tatlong nagpositibo.



Hindi naman aniya naabala ang trabaho sa barangay dahil naka work from home ang mga naka quarantine ngayon.

Sa ngayon, nasa 247 na ang active cases ng COVID-19 sa buong Midsayap.

- TeleRadyo, 15 Setyembre 2021