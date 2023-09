Mga sakop na dagat ng PH, tinalakay ng special committee sa Senado

Watch more on iWantTFC

Nagpulong sa unang pagkakataon ang binuong special committee on Philippine maritime and admiralty zones ng Senado. Tinalakay sa pulong ang mga isyu at panukalang batas kaugnay sa mga lugar na sakop ng dagat ng Pilipinas. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Huwebes, 14 Setyembre 2023